Siyah-beyazlı yönetim kurulu, başarılı hocanın sözleşmesini en kısa sürede yenilemek için kolları sıvadı.

Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş’in mevcut mukavelesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmak yerine deneyimli hocaya iki senelik yeni imza attırmanın hazırlıklarını yapıyor. Üst üste iki şampiyonluk kazanan başarılı teknik adamın 1,5 milyon euro olan yıllık ücreti de artırılıyor.



Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, teknik adamlık kariyerinde ikinci şampiyonluğunu da Beşiktaş’ta kazanan Şenol Güneş, İstanbul’a dönüş yolunda hem üçüncü yıldızın coşkusunu yaşadı hem de gelecekle ilgili mesajlar verdi.



Gaziantepspor karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında önünde göreve devam etme, teknik direktörlüğü bırakma ve başka bir takıma gitmek gibi üç seçenek olduğunu söyleyerek kafaları karıştıran deneyimli hoca kafileyi taşıyan uçakta ise “Güneş sistemine sahip çıkılmalı” dedi.



Takım uçağında BJK TV’ye konuşurken şampiyonluğun kısa bir özetini yapan ve kendi oyun sistemini değerlendiren siyah-beyazlı hoca, “Yıldızlar gidebilir önemli olan güneş sistemidir” ifadelerini kullandı. Sözleşmesinde 31 Mayıs’a kadar geçerli kulüp taraflı 1 yıllık opsiyon olan ve yönetimle masaya oturmaya hazırlanan Güneş’in mevcut kadronun bozulmamasını isteyeceği ortaya çıktı.



Geçtiğimiz sezonun başında yaptığı basın toplantısında kadroyla ilgili sitemleri olan ve bu nedenle teknik anlamda bazı sıkıntılar yaşayan başarılı hoca, yönetimle yapacağı toplantıda aynı problemlerin yaşanmaması gerektiğini anlatacak. Kulüpten sızan haberlere göre Başkan Fikret Orman’ın 1 yıllık opsiyonu kullanmak yerine Şenol Güneş ile iki senelik yeni sözleşme imzalamak istediği aktarıldı. Başkan Orman’ın, Güneş’in 1,5 milyon euro olan yıllık ücretine iyileştirme yapacağı da vurgulandı.



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