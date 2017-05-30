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Şenol Güneş'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesindeki opsiyon hakkınını kullandı ve sözleşmeyi 1 yıl daha uzattı

Şenol Güneş'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na açıklama yapıldı.

KAP'a yapılan açıklamanın özet bilgisinin "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in sözleşmesindeki opsiyon hakkının kullanılması hakkı" olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar denildi:

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görev süresinin, sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyon hakkının kullanılarak uzatılmasına karar verilmiştir.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #beşiktaş #şenol güneş
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