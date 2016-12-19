Şenol Güneş Stadı açıldı

Trabzonspor'un maçlarını oynayacağı; deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk spor tesisi olan Akyazı Spor Kompleksi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

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Stadın adını "Şenol Güneş" olarak açıklayan Erdoğan, "terörle mücadelemizi kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürüyecek" dedi.



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından yapılan Akyazı Spor Kompleksi törenle açıldı. Stad, deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk stadyum olma özelliğine sahip.



Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak katıldı.



Törende konuşan Erdoğan, stadın adının Şenol Güneş olmasına karar verildiğini söyledi.



Erdoğan açılışa katılan Katar Emiri Sani ve bakanlarına da şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı Kayseri'deki terör saldırısı ile ilgili konuştu.



Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından açılış törenine geçildi. Erdoğan,Trabzonspor’un efsane futbolcuları arasındaki maçın başlama vuruşunu yaptı.



Toplam 92 bin metrekare yeşil alana sahip kompleks içinde, 2 bin 200 ağaç ile 2 bin 400 bitki grubu yer alıyor. UEFA kriterlerine göre saha aydınlatma kriteri 2 bin lüks iken Akyazı Spor Kompleksi'nin aydınlatması ise 3 bin lüks seviyesinde gerçekleştirildi.



Akyazı Spor Kompleksi'nde ayrıca Kamp Eğitim Merkezi ve İl Gençlik Spor Merkezinin binaları da bulunurken, tesis, 2 suni ve 5 doğal çim sahayı da bünyesinde barındırıyor. Toplam 6 bin 500 ton çelik kullanılan çatının çevre dostu olarak kendini temizleme ve hava kirliliğini giderme özelliği ise dikkati çekiyor.



Kapasitesi 41 bin 461 olan statta, 2 bin 954 VIP, 196 protokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu bulunuyor.





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