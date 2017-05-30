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Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten Güneş, "Madem gidecektim, neden gelecekten bahsettim" dedi.

Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması!

Beşiktaş'ta kalacağını ifade eden deneyimli teknik adam, "Beni oraya gönderiyorlar, milli takıma gönderiyorlar. Ayıp ayıp. Orada arkadaşım var. Bırakın bu çağdışı anlayışı, aşın kendinizi biraz. Ya ben burada çalışıyorum, mutluyum burada. Atma bana o çamuru. Beşiktaş bana ayrıl derse ayrılırım. Fatih Hoca nasıl ayrıldı Galatasaray'dan? Hepimiz biliyoruz. Gülüyorum bunlara. Bir antrenör ne yapar? Ya çalışır, ya bir yere gider ya mesleği bırakır. Ben çalışıyorum zaten. Bir sürü şeyler söylendi. Benim, başkanın hesapları söylendi. Zaten görevdeyim. Madem gidecektim neden gelecekten bahsettim" şeklinde konuştu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #şenol güneş #milli takım #beşiktaş
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