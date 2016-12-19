Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nazifoğlu: "Osmanlıspor maçı öncesi saha zemininin ciddi bir sakatlığa sebep olabileceği uyarısında bulunduk"

AA- Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Osmanlıspor maçında oyuncuları Serdar Aziz'in sakatlanmasının saha şartlarından kaynaklandığını, tüm uyarılarına rağmen stadın ve maç saatinin değiştirilmediğini söyledi.

Levent Nazifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı Stadı'nın futbol oynamaya uygun olmayan zemini bulunduğu gerekçesiyle defalarca uyarıda bulunduklarını dile getirerek, "Serdar Aziz'in sakatlığı göz göre göre geldi." dedi.

Müsabaka öncesi kulüp yetkilileri kanalıyla maçın o şartlarda oynatılmamasını istediklerini anlatan Nazifoğlu, "Kulüp doktorumuzu dahi dördüncü hakeme göndererek, çekincelerimizi aktardık. Yine ben telefonla müdahil oldum. Biz, Osmanlıspor maçı öncesi saha zemininin ciddi bir sakatlığa sebep olabileceği uyarısında bulunduk. Hakemlerden ise, 'Daha kötü zeminlerde de oynattık.' cevabı geldi" diye konuştu.



- "Önce stadın, sonra da saatin değişmesini istedik"



Nazifoğlu, Serdar Aziz'in sakatlığının tamamen sert zeminden kaynaklandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Önce stadın değişmesi, ardından da maç saatinin değişmesi taleplerimiz kabul edilmedi. Sporcu sağlığını korumak önce Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) görevidir. Halbuki orada Ankara 19 Mayıs Stadı'nın zemin ısıtma sistemi vardı. Havanın belki daha yumuşak olacağı görüşüyle, müsabakayı gündüz oynama istediğimiz yine geri çevrildi. Burada iki takım oyuncuları için de sakatlık riskini öngörerek yaptığımız önerilerin hiçbiri kabul edilmedi."



- "Beşiktaş da o stada gidecek"



Kış mevsiminde mevcut altyapısıyla Osmanlı Stadı'nın maç oynamaya müsait olmadığını dile getiren sarı-kırmızılı idareci, "Ligin 17. haftasında, 15 Ocak'ta Beşiktaş da o stada gidecek. Bakalım ne yapacaklar?" ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz'i sezon başında 4,5 milyon avro bonservis ödeyerek aldıklarını, oyuncuya da yıllık 2 milyon avro verdiklerini hatırlatan Nazifoğlu, "Son derece değerli bir oyuncumuzu kaybettik. Onun için yaptığımız yatırım bir yana, Serdar Aziz'e yazık değil mi? Arka çapraz bağ kopmaları basketbolda ve voleybolda görülen bir sakatlık türü. Sadece elverişsiz zemin faktöründen böyle bir durum yaşadık." şeklinde konuştu.

Saha zemini ısıtma sistemlerinin 300 bin avro civarında bir maliyeti olduğunu anlatan Nazifoğlu, "Bu stadın en azında önümüzdeki sezon zemin ısıtma sistemi olmalı. TFF, mecbur kılmalı. TFF 1. Lig'de dahi oyuncu değerleri milyonlar ile telaffuz edilirken, bu sistemin çok büyük bir maliyeti yok. Futbolcu sağlığından ilk önce TFF sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.