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Serdar Özkan Gençlerbirliği'nde

Başkent temsilcisi, geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Serdar Özkan ile sözleşme imzaladı

Serdar Özkan Gençlerbirliği'nde

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Serdar Özkantransfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Serdar Özkan ile Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da yer aldı.

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Özkan, İstanbulspor, Akçaabat Sebatspor gibi takımlarda kiralık olarak oynamıştı. Serdar, daha sonra Beşiktaş ile geçirdiği 3 sezonun ardından kariyerinde sırasıyla Samsunspor, Galatasaray, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Sivasspor, Eskişehirspor ve Antalyaspor formaları giymişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #süperlig #spor toto süper lig #sözleşme #serdar özkan #gençlerbirliği #futbol
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