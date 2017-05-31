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Serena Williams kız çocuk bekliyor

"Kardeşimin kızı bana 'favori teyzem' diye seslenecek"

Serena Williams kız çocuk bekliyor

ABD'li tenisçi Venus Williams, kardeşi Serena'nın kız çocuk beklediğini açıkladı.

Fransa Açık Tenis Turnuvası ikinci turunda Japon Kurumi Nara'yı 2-0 yendiği maçın ardından açıklamada bulunan Venus Williams, teyzelik duygusunu yaşayacağıyla ilgili duyduğu heyecanı dile getirirken kardeşinin doğacak bebeğinin cinsiyetini ağzından kaçırdı.

Venus Williams, duyduğu heyecanı aktarırken "Kardeşimin kızı bana 'favori teyzem' diye seslenecek." ifadesini kullandı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki Serena Williams, nisan ayında yaptığı açıklamada, 20 haftalık hamile olduğunu ve bu sezonki turnuvalarda yer alamayacağını duyurmuştu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Venus Williams #tenis #Serena Williams
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