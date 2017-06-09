Spor Toto Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaları takip ederek ayrıntılı istatistikler ve 2016-17 sezonuna ilişkin veriler açıkladı.

Perform çatısı altındaki spor istatistiği şirketi Opta, Spor Toto Süper Lig (STSL) 2016-17 sezonu değerlendirmesini açıkladı. Sezonun "en"lerini de içeren kapsamlı değerlendirme, Türk futbolunun 59. sezonuna verilerle ışık tutuyor.



Şampiyonda MAF out, TAT in

Beşiktaş ligin 34 haftasının 18'ini lider geçirdi. 26 oyuncudan faydalanan Siyah-beyazlılarda 16 farklı oyuncu gol bulmayı başardı. Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca üçlüsü toplam 45 gol kaydetti, ligde 45 golü olmayan dokuz takım var. Bu üçlü ayrıca sırasıyla 20-13-12 gol attı ve 1989-90 sezonundaki Metin-Ali-Feyyaz'ın 13-17-28'inden sonra en az atanı 12 gol atan bir üçlüsü oldu. Gol krallığını ikinci bitiren Cenk Tosun attığı 20 golle kendi en golcü sezonunu geride bıraktı. Anderson Talisca sekiz golle ceza sahası dışından en çok gol atan oyuncu oldu. Ricardo Quaresma da ligin en fazla isabetli orta yapan oyuncusu olmanın yanı sıra 13 asist ve 75 kilit pasla bu iki kategorinin de ikincisi oldu. Beşiktaş bu sezon ligde sahasında oynadığı 17 maçı da kaybetmeyerek (13 galibiyet, dört beraberlik) geçen sezon başlayan iç saha yenilmezlik serisini 27 maça (23 galibiyet, dört beraberlik) çıkardı. Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki gol ortalaması ise 2,7.







Medipol Başakşehir'de enlerin sezonu

Medipol Başakşehir kendi lig tarihinde ligi en yüksek yerde bitirdiği (2), en çok gol attığı (63), en az gol yediği (28) ve en çok puan topladığı (73) sezonu geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turuna katılma hakkı kazandı. Evinde devam eden 22 maçlık yenilmezlik serisi de kendi rekorları ve ligde devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi. İstanbul temsilcisi, ligde bu sezon oynadığı bütün takımları en az bir kez yenmeyi başaran tek takım oldu. Cengiz Ünder yedi gol beş asistle sezonu bitirdi ve Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'yla birlikte (dört gol, altı asist) toplam gol katkısını iki basamaklı sayılara taşıyan tek genç (U21) oyuncu oldu. Mustafa Pektemek ligde oyuna sonradan girdiği maçlarda en çok gol katkısı veren altın yedek oldu (beş gol, dört asist).







Derbi fatihi Fenerbahçe

2008-09 sezonundaki dördüncülüğünden bu yana Fenerbahçe ilk kez ilk ikinin dışında kaldı. Sezonu 18 galibiyetle bitiren Fenerbahçe (2008-09 ve 2012-13 sezonuyla eşit) daha az maç kazandığı son sezonu 2002-03 sezonunda yaşamıştı: 13 galibiyet. Bu olumsuz verilere bir ek de sahasında kaybettiği 21 puana yönelik. En son 1990-91 sezonunda sahasında 22 puan kaybetmişlerdi. Bütün bunlara rağmen Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la oynadığı altı maçın hiçbirini kaybetmedi (üç galibiyet, üç beraberlik). Hayalkırıklığı olarak nitelenen bir sezonda Fenerbahçe ligin gole çevirme oranı en yüksek takımı olurken (% 18,8), kiralık golcüsü Moussa Sow, en az 20 şut çeken oyuncular içinde ligin en yüksek gole çevirme oranına sahip oyuncusu oldu (% 52,2). Bir diğer deyişle, kaleciler Sow'un çektiği 15 isabetli şutun sadece üçünü kurtarabildi.





Galatasaray'da Bruma farkı

Galatasaray lig tarihinde ilk kez iki sezonu ilk üç sıra dışında tamamlarken ligdeki son dokuz sezonun altısını 65 puan ve altında bitirdi. Ligi 65 puanın üzerinde tamamladığı üç sezonda ise Galatasaray sezonları şampiyon tamamlamıştı. Sarı-kırmızılılar ligi ilk altı sırada bitiren takımlara karşı oynadığı 10 maçta sadece iki galibiyet alabildi (bir beraberlik, yedi mağlubiyet). İsabetli pas ve topla oynama oranında ligin lideri olan Galatasaray'da, Bruma en fazla çalım atan, rakip ceza sahasında topla en çok buluşan ve akan oyunda en çok kilit pas veren oyuncu olarak öne çıktı. Ayrıca Wesley Sneijder de ülkesi dışında en fazla gol katkısı yaptığı sezonu oynadı (beş gol, 15 asist).





Yorulmazlar: Muslara ve Harun Tekin

Bu sezon ligde 306 maçta toplam 491 farklı oyuncu forma giyerken 230 farklı oyuncu gol atmayı başardı. 34 maçın tamamında sahada 90 dakika kalan sadece iki oyuncu var: Harun Tekin ve Fernando Muslera. Harun Tekin bu 3060 dakikasını dolu dolu yaşadı ve 112 kurtarışla ligin en çok kurtarış yapan kalecisi unvanını da elde etmiş oldu. Kalesini en çok maçta gole kapatan isim ise oynadığı 33 maçın 16'sında gol yemeyen Volkan Babacan oldu.







"Yaşlı" ligin gençleri

Ligde forma giyen oyuncuların yaşları ve oynadıkları dakikaları hesaba katılarak alınan ortalamalara bakıldığında, ligimizin ağırlıklı yaş ortalaması 28,5. Avrupa'nın beş büyük liginde bundan daha yaşlı bir lig bulunmuyor. Toplamda 36 tane U21 oyuncusu oynatılan ligimizde U21 oyuncuların gol katkısı 47'de kaldı. Avrupa'nın beş büyük liginde bu sayının en düşük olduğu lig La Liga'da bu sayı 72.







Ağırlıklı yaş ortalaması



Süper Lig : 28,5



Premier Lig : 28,2



Serie A : 27,8



La Liga : 27,3



Ligue 1 : 27,2



Bundesliga : 26,8