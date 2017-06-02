SPOR Toto Süper Lig'de sezonun son hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor evinde ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Kardemir Karabükspor'a 3-2 yenildi.

0 0 0 0

Akhisar ekibi üst üste 7'nci galibiyetini alma fırsatını değerlendiremezken sezonu 48 puanla 7'nci sırada tamamladı. Kardemir Karabükspor ise sezonu 43 puanla noktaladı.



Akhisar Belediyespor sahaya üzerinde, "Jandarmamızın 178'inci yılı kutlu olsun" pankartıyla çıkarken, Manisa İl Jandarma Komutanlığı personeli; hakemlere, futbolculara ve teknik ekiplere çiçek verdi. Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde çarşamba günü düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterde şehit olan askerlerimiz anısına müsabaka öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, müsabaka öncesi soyunma odasında jübile maçına çıkan takım kaptanı Custodio'ya imzalı Akhisar forması hediye ederken, Portekizli oyuncu da Eryüksel'e, 2013-14 sezonunda formasını giydiği Braga'nın formasını verdi.



10'uncu dakikada Akhisar Belediyespor golü buldu. Orta sahanın sağından Tolga'ın uzun topunda arka direğe hareketlenen Cikalleshi bekletmeden gelişine şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.



13'üncü dakikada konuk ekip atağında Bleznichenko'nun pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Zec'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



20'inci dakikada Akhisar net bir fırsattan yararlanamadı. Vaz Te'nin pasıyla sağ kanattan topla ilerleyen Sissoko, penaltı noktası üzerindeki Özer'i gördü. Özer, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan dışarı yolladı.



39'uncu dakikada Karabüklü Tanase'nin soldan ceza sahasına ortasında Osman'ın sert şutunda top kaleyi bulmadı.



45+1'inci dakikada Özer'in pasına hareketlenen Vaz Te ceza sahasına girer girmez şık vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü.



48'inci dakikada Kardemir Karabükspor eşitliği sağladı. Fatih'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Poko'nun şutunda kaleci Lukac'tan dönen topu Zec, ağlara yolladı: 1-1.



58'inci dakikada Kardemir Karabükspor'dan Tanase'nin uzun pasıyla ceza sahasına soldan giren Zec, düzgün bir vuruşla Lukac'ı avladı: 1-2.



76'ıncı dakikada Akhisarlı Custodio, ceza sahasında Zec'i düşürünce Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Zec, penaltıyı gole çevirerek hat-trick yaptı: 1-3.



83'üncü dakikada Akhisar Belediyespor penaltı kazandı. Bu dakikada Muğdat'a ceza sahasında Papp'in yaptığı harekete maçın hakemi penaltı kararı verdi. Akhisar'dan Vaz Te, penaltıyı iyi değerlendirdi: 2-3.



STAT: Manisa 19 Mayıs



HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Samet Çiçek (xxx), Mustafa Savranlar (xxx)



AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac (x)- Tolga (x), Samardzic (x) (Dk.69 Muğdat xx), Alper (xx), Kadir (xx), Custodio (xx), Sissoko (xx), Vaz Te (xxx), Özer (x) (Dk.78 Hasan Ali x), Onur (x) (Dk.59 Larsson x), Cikalleshi (xx)



KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka (xx)- Osman (xx), Dany (xx), Papp (xxx), İshak (x), Skulason (xx), Poko (xx), Bliznichenko (xx), Fatih (x) (Dk.71 İlhan x), Tanase (xx) (Dk.90 Tayyib), Zec (xxxx) (Dk.85 Mahmut)



GOLLER: Dk.10 Cikalleshi, Dk.83 (penaltı) Vaz Te (Akhisar Belediyespor), Dk.48, Dk.58 ve Dk.76 (penaltı) Zec (Kardemir Karabükspor



SARI KARTLAR: Custodio, Tolga, (Akhisar Belediyespor), Tanase (Kardemir Karabükspor)

Kaynak: