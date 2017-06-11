Kadınlar dünya sıralamasının eski bir numarası Maria Sharapova, sakatlığı sebebiyle sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'a katılamayacak.

Sakatlık nedeniyle Roma Açık'ın 2. turunda maçtan çekilmek zorunda kaldığı 16 Mayıs'tan bu yana kortlardan uzak kalan Sharapova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, uyluğunda kas yırtığı tespit edildiğini ve oynamayı planladığı çim kort turnuvalarına katılamayacağını belirtti.Daha önce Wimbledon'da ana tabloya kalmak için özel davet başvurusu yapmayacağını açıklayan ve eleme turuna katılabilmek için Roehampton'daki turnuvada mücadele etmeyi planlayan Sharapova'nın böylece 3-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Wimbledon'da oynama şansı kalmadı.Sharapova ayrıca sahalara, 31 Temmuz'da ABD'nin Stanford kentinde düzenlenecek sert kort turnuvasıyla dönmeyi planladığını da ifade etti.Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi, 15 aylık doping cezasının 26 Nisan'da sona ermesinin ardından Stuttgart Açık Tenis Turnuvası ile kortlara dönmüştü.Ardından Madrid ve Roma'daki turnuvalarda mücadele eden Sharapova, Fransa Açık (Roland Garros) için ise özel davet alamamıştı.