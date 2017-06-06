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Sinan Gümüş: Bırakın gideyim

Sinan Gümüş, Galatasaray Yönetimi'nden gitmek için izin istedi.

Sinan Gümüş: Bırakın gideyim

Galatasaray'da yedek kalmaktan şikayetçi olan golcü oyuncunun Benfica ile anlaşması an meselesi.

23 yaşındaki forvet oyuncunun menajeri Ersin Akan DHA'ya yaptığı açıklamada; "Biz Benfica ile anlaştık. 3 sene boyunca Galatasaray'a çok şey verdik. Kimseye kırgın değiliz. Galatasaray'da hocaların sistemine uymuyor olabiliriz ama Sinan attığı gollerle ve yaşattığı sevinçlerle takıma çok şeyler kattı ama artık veda zamanı. Biz ayrılmak istediğimizi Galatasaray Kulübü'ne bildirdik, eğer uygun görürlerse Sinan kendini geliştirmek istediği için Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Benfica adına ter dökmek istiyor" şeklinde konuştu. 

Sinan Gümüş 3 yıl önce Stuttgart'dan bedelsiz geldiği Galatasaray'dan ayrılması durumunda Benfica'dan sarı-kırmızılı kulübün kasasına 3.5 milyon euro civarında bir rakam girecek.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Sinan Gümüş #Galatasaray
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