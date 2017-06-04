Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneğince (TUYUB) düzenlenen 3. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle ödülleri verildi.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, amacı dostluk olan maratonun başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.



Çintimar, "Maratonda barış için koştuk. Hep beraber bundan sonraki yarışlarda da insanları sevgiye, dostluğa, barışa çağırarak koşacağız." şeklinde konuştu.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise üçüncüsü düzenlenen maratonun her yıl hem katılım hem de organizasyon olarak daha iyiye gittiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Rasim Arı da kardeşliğin ön plana çıkarıldığı bir maraton olduğunu belirterek, "Edirnemizin, Trakyamızın ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan bu organizasyon, bir maratondan ziyade büyük anlama sahip. İnşallah önümüzdeki yıl bu organizasyonun bir festival havasında geçmesi için her desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.



TUYUB Başkanı Haluk Kaya ise üçüncüsü düzenlenen maratonun dostluk ve kardeşlik duygularıyla tamamlandığını kaydetti.



Konuşmaların ardından dereceye giren sporcular, ödüllerini aldı. Yarışmada ayrıca 21 kilometrelik parkuru özel bisikletiyle tamamlayan engelli sporcu Enes Güneri'ye de Rasim Arı tarafından maraton özel ödülü verildi.