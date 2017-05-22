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Sivasspor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Sivasspor'da, 12 oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.

Sivasspor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

 TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve bir sezon aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Sivasspor'da, 12 oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.

Sivasspor'da, kaleciler Tolgan Acar, Muhammed Burak Yıldız, savunma oyuncuları Hasan Hatipoğlu, Ziya Erdal, İbrahim Öztürk, Gökhan Süzen ve Dejan Kelhar, orta saha oyuncuları Hakan Arslan, Yiğit İncedemir, Adem Koçak ve Burhan Eşer ile Yunan forvet Theofanis Gekas sözleşmesi biten isimler arasında yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı kulüpte, dün yapılan olağan kongrenin ardından futbolcularla görüşmelerin başlaması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #sözleşme #sivasspor #futbol
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