Sivasspor'dan şehit ailesine ziyaret

Teknik Direktör Mesut Bakkal ve bazı futbolcular, şehit polis memuru Ömer Güney'in ailesini ziyaret etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Teknik Direktörü Mesut Bakkal ve bazı futbolcular şehit polis memuru Ömer Güney'in ailesini ziyaretti.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakkal ve bazı futbolcular geçen yıl Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda şehit düşen Sivaslı Özel Harekat Polisi Ömer Güney'in ailesini şehadetinin birinci yıl dönümünde ziyaret etti.



Kuran-ı Kerim okunan ziyarette, Ömer Güney ve diğer şehitler için dua edildi. Şehit babası Sami Güney ile bir süre görüşen Mesut Bakkal, şehide Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu benim 2 ya da 3'üncü şehit evine katılışım ama hep aynı duyguları yaşıyorum. Gönül ister ki şehit olmadan bu işler çözülsün ama takdir Allah'ın. Çok zor bir durum, Allah size sabırlar versin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerin son bulması hepimizin isteği. Biz de oyuncularımla acınızı paylaşmaya, destek vermeye geldik." ifadesini kullandı.



Şehit babası Güney ise oğlunun bir yıl önce şehit düştüğünü belirterek, "Zaman her şeyin ilacı. Ömerimiz en güzel şekilde gitti." açıklamasında bulundu.

Ziyarete Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten, Yardımcı Antrenör Muharrem Canlı, takım kaptanı Adem Koçak, futbolculardan Ziya Erdal, Burhan Eşer, Ahmet Cebe, Ergin Keleş, Hakan Arslan ve Emre Kılınç da yer aldı.