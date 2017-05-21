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Sivasspor, Samet Aybaba ile devam edecek

Teknik direktör Aybaba'nın gelecek hafta 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Sivasspor, Samet Aybaba ile devam edecek

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Spor Toto Süper Lig'e çıkan Sivasspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile devam kararı alındı.

Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Samet Aybaba ile görüştü.

Görüşmede teknik direktör Aybaba'nın gelecek sezon da takımı çalıştırması yönünde prensip kararı alındı.

Aybaba'nın gelecek hafta 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Kulüp başkan vekili Erdal Sarılar da Bahçeşehir Okulları İsmet Yılmaz Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanımız, teknik direktörümüz Samet Aybaba ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmede devam kararı alındı." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sivasspor #samet aybaba #teknik direktör #TFF #görüşme #futbol
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