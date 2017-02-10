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Slovakya yolcusu

TRABZONSPOR’un 20 yaşındaki genç forvet oyuncusu Ramil Sheydaev’in Slovakya’nın Zilina takımına kiralanacağı öğrenildi.

Slovakya yolcusu
Bordo mavililerin sezon başında geleceğe yatırım olarak bedelsiz kadrosuna kattığı ancak kadro derinliğinde fazla şans bulamayan Sheydaev’in 1.5 yıllığına Slovakya Süper Lig ekiplerinden Zilina’ya kiralanacağı belirtildi.

Trabzonspor forması ile bu sezon 1 lig ve 2 kupa maçında toplam 88 dakika görev alan 20 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetmişti.

Sheydaev’in bugün Trabzon’dan ayrılması bekleniyor.

Kaynak: DHA
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