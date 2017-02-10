Slovakya yolcusu

Bordo mavililerin sezon başında geleceğe yatırım olarak bedelsiz kadrosuna kattığı ancak kadro derinliğinde fazla şans bulamayan Sheydaev’in 1.5 yıllığına Slovakya Süper Lig ekiplerinden Zilina’ya kiralanacağı belirtildi.Kaynak: DHA
Trabzonspor forması ile bu sezon 1 lig ve 2 kupa maçında toplam 88 dakika görev alan 20 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetmişti.
Sheydaev’in bugün Trabzon’dan ayrılması bekleniyor.
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