Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Büyük Britanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun altıncı yarışının sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi oldu.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Büyük Britanya'da düzenlenecek sezonun altıncı yarışına ilk sıradan başlayacak.



Büyük Britanya'nın Castle Donington bölgesindeki 4 bin 23 metrelik Donington Park Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turları sona erdi.



Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışında mücadele edemeyen Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan milli pilot Kenan Sofuoğlu, 1.30.904'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.



GRT Yamaha takımı adına yarışan Fransız pilot Lucas Mahias 1.30.971'lik derecesiyle sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı.



CIA Landlord Insurance Honda takımının Fransız pilotu Jules Cluzel ise 1.31.485'lik zamanıyla üçüncü sırayı aldı.



Yarın TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek sezonun altıncı yarışına ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar şöyle:



1. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.30.904



2. Lucas Mahias (GRT Yamaha): 1.30.971



3. Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance Honda): 1.31.485



4. Luke Stapleford (Profile): 1.31.559



5. J. Kennedy (Profile): 1.31.565



6. Patrick Jacobsen (MV Agusta Reparto Corse): 1.31.622



7. J. Francis (HALSALL): 1.31.656



8. Kyle Smith (GEMAR Lorini): 1.31.903



9. Gino Rea (Kawasaki Go Eleven): 1.32.067



10. Sheridan Morais (Kallio): 1.32.109