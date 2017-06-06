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Son dakika: Fatih Terim, Arda Turan'ı kamptan gönderdi

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım uçağında gazeteciye saldıran Arda Turan'ı Milli Takım kampından gönderdi. Turan'ın kamptan da gönderildiği öğrenildi.

Son dakika: Fatih Terim, Arda Turan'ı kamptan gönderdi

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım uçağında gazeteciye saldıran Arda Turan'ı Milli Takım kampından gönderdi. Turan'ın kamptan da gönderildiği öğrenildi.

Etiketler; #Arda Turan #fatih terim
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