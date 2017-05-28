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Son dakika: Galatasaray Adası yıkılıyor!

Galatasaray Adası'ndaki tüm yapılaşma bu sabah erken saatlerde ekipler tarafından yıkılmaya başladı.

Son dakika: Galatasaray Adası yıkılıyor!

Ve Galatasaray Adası yıkılıyor...

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sarı kırmızılı kulübe ait olan Ada'daki tüm yapılaşma bu sabah erken saatlerde ekipler tarafından yıkılmaya başlandı.

Bu tesisin yıllardır kiracısı olan ve Galatasaray Genel Kurulu'nun aldığı tahliye kararına uymayarak tesisten çıkmayan Mehmet Koçarslan'ın parseli ile Galatasaray Kulübü'nün parselindeki yapılaşmanın da imara aykırı olduğu gerekçesiyle tarihi adada 1980’de kurulan her şey yıkıldı.

Sarı kırmızılı kulübün Genel Kurulu'nun aldığı karar paralelinde iradesi yerine gelirken Ada’da şu anda Galatasaray’a yıkım sonrasında sadece kayalar kaldı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Galatasaray #Galatasaray Adası #yıkım #imar
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