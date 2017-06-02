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Son dakika: Podolski, Bruma'nın transferini açıkladı

Lukas Podolski, Bruma'nın Bundesliga ekibi Leipzig'e transfer olduğunu basın toplantısında duyurdu.

Son dakika: Podolski, Bruma'nın transferini açıkladı

Alman futbolcu, Bruma'nın Leipzig'e transfer olduğunu söylerken, "Bruma önemli bir potansiyel, harika bir sezon geçirdi. Bundesliga onun için büyük bir adım olur. Her zaman oyuncu almak değil, satmak da önemli." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki Bruma'dan 18 milyon euro bonservis bedeli alacağı konuşuluyor.

Etiketler; #podolski #lukas podolski #bundesliga #Alman futbolcu
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