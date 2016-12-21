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Sözleşmesi uzatılacak

İngiliz basını, Manchester United Kulübü'nün sezon başında imza attırdığı teknik direktör Jose Mourinho ile sözleşme yenilemek istediğini yazdı.

Sözleşmesi uzatılacak
Premier Lig'de son haftalarda yükselişte olan ve son 8 maçında yenilmeyip 3 maç üst üste kazanan Portekizli menajerin takımı uzun seneler daha yönetmesini isteyen Kırmızı Şeytanların ABD'li sahibi Glazer yeni bir sözleşme önerecek. İngiltere basınına göre Mourinho 2025 yılına kadar Manchester United menajeri olarak kalacak.

TRANSFERDE İLK HEDEF GRİEZMANN

Öte yandan ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Manchester United'da ilk hedef ise Atletico Madrid ile büyük çıkış yakalayan Fransız oyuncu Griezmann. Fransız oyuncu için 60 milyon sterlin ödemeye hazır olan İngiliz kulübü forvet hattını bu transfer ile güçlendirmek istiyor.

Kaynak: DHA
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