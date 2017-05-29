Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta tamamlanırken, Beşiktaş 15. şampiyonluğunu ilan etti.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u Sinan Gümüş (2) ve Bruma'nın ilk yarıdaki golleriyle 3-2 yendi.

Bu sonuçla puanını 61'e yükselten sarı-kırmızılılar, haftayı Trabzonspor beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe ile sürdürdüğü üçüncülük yarışında şansını son haftaya taşıdı. Ligin son haftasına Fenerbahçe averajla 3'üncü, Galatasaray ise 4. sırada girdi.

Gaziantepspor'u dün deplasmanda 4-0 mağlup eden Beşiktaş, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyarak, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Üst üste ikinci, toplamda 15. şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip, formasına 3. yıldızı takmaya hak kazandı. Beşiktaş, ayrıca gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplardan katılım hakkı elde etti.



Çaykur Rizespor umutlarını korudu

Adanaspor ve Gaziantepspor'un ardından küme düşecek 3. takım son hafta belli olacak.

Osmanlıspor'u deplasmanda 2-1 yenen Çaykur Rizespor, Bursaspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne mağlup olmasıyla kümede kalma umutlarını korudu.

33 puanla 16. sırada bulunan Çaykur Rizespor, son hafta Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Küme düşme hattının hemen üzerindeki 35 puanlı Bursaspor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçından galibiyetle ayrılması halinde, ligde kalabilmek için ikili averajda üstün olduğu Bursaspor'un puan kaybını bekleyecek. Bursaspor ise Trabzonspor'u yenmesi durumunda Çaykur Rizespor maçının sonucuna bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek.

Trabzonspor-Bursaspor ile Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçları, 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Süper Lig'de alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 34. haftanın programı şöyle:



Sonuçlar

Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor: 0-3

Kasımpaşa-Antalyaspor: 0-3

Medipol Başakşehir-Adanaspor: 2-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

Bursaspor-Gençlerbirliği: 1-2

Osmanlıspor-Çaykur Rizespor: 1-2

Kardemir Karabükspor-Kayserispor: 2-2

Gaziantepspor-Beşiktaş: 0-4

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 2-3

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftası



2 Haziran Cuma:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)

17.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Antalyaspor-Gaziantepspor (Antalya)



3 Haziran Cumartesi:

14.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

17.00 Adanaspor-Fenerbahçe (5 Ocak Fatih Terim)

17.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

17.00 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone)

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar

