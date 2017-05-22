Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan edebileceği ligin 33. haftasında, Adanaspor ve Gaziantepspor'un ardından küme düşecek son takımın da belli olma ihtimali bulunuyor

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 33. haftasında şampiyon ve küme düşen son takımın belli olma ihtimali bulunuyor.

Süper Lig'de sezonun sonu yaklaşırken, 33. hafta maçlarının ardından birçok soru da yanıtını bulabilir.

Ligde en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in (67) 4 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş (71), 33. haftada şampiyonluğunu ilan etme şansını yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, 28 Mayıs Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in 27 Mayıs Cumartesi günü ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u konuk edeceği haftada, Gaziantepspor'u yenmesi durumunda tarihindeki 15. şampiyonluğuna ulaşacak.

Medipol Başakşehir-Adanaspor maçının berabere bitmesi durumunda siyah-beyazlılara şampiyonluk için bir puan yetecek. Adanaspor'un İstanbul'da 3 puan kazanması durumunda ise Beşiktaş, Gaziantepspor karşılaşmasını oynamadan şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Beşiktaş, sezonu Vodafone Arena'da oynayacağı Osmanlıspor maçıyla tamamlayacak.



Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın puan kaybını bekleyecek

Lig ikinciliği garanti olan Medipol Başakşehir, şampiyonluk için Beşiktaş'ın son 2 haftada puan kaybetmesini bekleyecek.

Turuncu-lacivertliler, ligin 33. haftasında Adanaspor'u konuk edecek, sezonu ise ligde kalmayı garantileyen Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçla noktalayacak.

Medipol Başakşehir ayrıca, 31 Mayıs'ta Eskişehir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.



Fenerbahçe ile Galatasaray, üçüncülük için yarışıyor

Süper Lig'de zirve mücadelesinin yanı sıra üçüncülük için de kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne daha üst turdan katılmak için ligde kalan maçlarını kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Ligin 32. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak 57 puanlı sarı-lacivertliler, sezonu sahasındaki Trabzonspor ve deplasmanda yapacağı Adanaspor maçlarıyla tamamlayacak.

Son 2 hafta öncesi 58 puanı bulunan sarı-kırmızılılar ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olduktan sonra sezonun son maçında Türk Telekom Arena'da Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.



Antalyaspor, beşincilik yarışında bir adım önde

Antalyaspor, Süper Lig'de sezonu 5. sırada tamamlamak için Trabzonspor ile girdiği yarışta bir adım öne geçti.

Ligde son 4 maçının 3'ünü kazanan beşinci sıradaki kırmızı-beyazlılar, 32. hafta sonunda 52 puana ulaştı. Antalyaspor, son 2 haftada deplasmanda Kasımpaşa ve sahasında küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'la karşılaşacak.

Süper Lig'deki son maçında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan altıncı sıradaki Trabzonspor'un ise 50 puanı bulunuyor. Bordo-mavililer, ligin 33. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olduktan sonra sezonu sahasındaki Bursaspor maçıyla noktalayacak.

Medipol Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşması durumunda ligi 5. sırada bitirecek takım da UEFA Avrupa Ligi biletini alacak. Turuncu-lacivertlilerin finaldeki rakibi Atiker Konyaspor'un kupayı kazanması halinde ise yeşil-beyazlılar üst üste ikinci kez UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutacak. Böylece lig beşincisi, Avrupa kupalarının uzağında kalacak.



Küme düşecek son takım Çaykur Rizespor ya da Bursaspor

Süper Lig'de bir başka heyecan da küme düşme hattında yaşanıyor.

Küme düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor ve Gaziantepspor'un ardından lige veda edecek son takım, Çaykur Rizespor ya da Bursaspor olacak.

Ligde son 2 haftaya Çaykur Rizespor 30 puanla 16., Bursaspor ise 35 puanla 15. sırada girdi. Bursaspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunan Çaykur Rizespor, 33. haftada deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacak, son maçında ise Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Çaykur Rizespor'un kalan iki maçından birindeki olası puan kaybında ligde kalmayı garantileyecek Bursaspor, rakibinin bu müsabakalardan 6 puan çıkarması durumunda küme düşmemek için son iki karşılaşmasından birini kazanmak zorunda kalacak.

Yeşil-beyazlılar, ligdeki son iki maçında sahasında Gençlerbirliği ve deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.