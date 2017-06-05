Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda hakemler, 114 kez penaltı noktasını gösterdi

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda hakemler, 114 kez "beyaz noktaya" yöneldi.

Ligde 34 haftada oynanan 306 maçta 114 penaltı kararı verildi. Takımların tamamının lehine penaltı kararı çıkarken, kullanılan vuruşların 91'inde top filelerle buluştu.

En fazla penaltı kazanan takım üst üste ikinci kez şampiyon olan Beşiktaş ile ligi 10. sırada bitiren Kasımpaşa oldu.

İki takım lehine 10 penaltı düdüğü çalınırken, Beşiktaş 9, Kasımpaşa ise 7 vuruşu golle sonuçlandırdı.

Siyah-beyazlı ekipte penaltı noktasına 6 kez gelen Cenk Tosun, vuruşların hepsini gole çevirdi. Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma da penaltıdan 2 gol kaydetti.

Ligde 15. şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılarda, milli oyuncu Oğuzhan Özyakup ise 2 penaltı atışının birinden faydalanamadı.

Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı, dokuzar penaltıyla Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor takip etti.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe 8, Galatasaray ise 5 penaltı kullandı. Penaltı vuruşlarında Fenerbahçe 8'de 7, Galatasaray da 5'te 4 yaptı.



Penaltı "fakirleri"

Süper Lig'de lehine en az penaltı düdüğü Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'a çalındı.

Ligi ikinci sırada bitirerek tarihinin en önemli başarısını elde eden Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor'da futbolcular, 34 hafta boyuncu "beyaz nokta"ya üçer kez geldi.

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu penaltılarda hata yapmazken, Konya ekibi 3 vuruşun 2'sini gole dönüştürdü.



Aleyhte çalan düdükler

Aleyhine en fazla penaltı verilen takım sıralamasında ise başı Kayserispor çekti.

Ligi küme düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Kayserispor'un aleyhine 11 penaltı kararı çıkarken, kullanılan atışların tamamında top filelerle buluştu.

Kayserispor'un ardından aleyhine en fazla penaltı çalınan takım, 10 kezle Aytemiz Alanyaspor oldu.

Fenerbahçe ile Galatasaray aleyhine 6 penaltı kararı verilirken, hakemler şampiyon Beşiktaş aleyhine de 3 kez "beyaz noktayı" gösterdi.

Ligde penaltıdan gol yemeyen tek takım ise Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi aleyhine 2 penaltı kararı çıkarken, rakip takımlar bu fırsatı değerlendiremedi.



Ligin penaltıcısı Vagner Love

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon penaltıdan en fazla gol sevincini Aytemiz Alanyaspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Vagner Love yaşadı. Gol krallığına ulaşan Brezilyalı futbolcu, 23 golün 7'sini penaltıdan attı.

Gol krallığı yarışında Love'un ardından ikinci sırada yer alan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın şampiyonluğuna 6'sı penaltıdan olmak üzere 20 golle katkı sağladı.



Penaltı dosyası

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun penaltı istatistikleri şöyle:

TakımlarLehineAleyhine GolKaçanGol KaçanAdanaspor5-8-Akhisar Belediyespor3231Antalyaspor32-2Atiker Konyaspor 2 1 3 3 Aytemiz Alanyaspor 9 - 9 1 Beşiktaş913-Bursaspor4154Çaykur Rizespor6352Fenerbahçe7151Galatasaray4142Gaziantepspor3263Gençlerbirliği427-Kardemir Karabükspor 7 1 9- Medipol Başakşehir3-41Osmanlıspor5262Kasımpaşa731-Kayserispor5-11-Trabzonspor5121