TFF 1'inci Lig Play Off finalinde pazar günü Antalya'da oynanacak Göztepe-Eskişehirspor mücadelesinden Süper Lig'e çıkacak takım, önümüzdeki sezon en az 30 milyon dolarlık (106 milyon TL) gelirin de sahibi olacak.

22 Kasım 2016'da yapılan yeni naklen yayın ihalesinin ardından kulüp gelirleri önemli miktarda artış gösterecek. 500 milyon dolar + KDV olan ihale bedelinden Türkiye Futbol Federasyonu ve TFF 1'inci Lig payı çıktıktan sonra kalan 445 milyon doların yüzde 35'i katılım parası olarak 18 kulübe eşit olarak bölünecek. Bu durumda Göztepe veya Eskişehirspor, Süper Lig'e çıkarsa sadece ayak bastı parası olarak 9 milyon 150 bin doları kasasına koymayı garantileyecek.



Yeni sezonda kulüplere ödenen performans primleri ile sıralama ödüllerinde de önemli artış olacak. Yapılan planlamaya göre Süper Lig'de kulüplere alacakları her galibiyet için 670 bin, beraberlikler için de 335 bin dolar başarı primi ödenecek. Bu uygulama 11 galibiyet, 11 beraberlik alarak sezonu orta sıralarda bitiren bir takıma bile 10 milyon doların üzerinde kaynak yaratacak. Sezon sonunda ilk 5'e girecek takımların buna göre şampiyon ekibe 8 milyon 900 bin, ikinci takıma 7 milyon 120 bin, üçüncüye 5 milyon 340, dördüncüye 3 milyon 560 bin, beşinciye de 1 milyon 780 bin dolar ödenecek.



Süper Lig için ciddi bir getirisi olan forma ve saha içi reklamları, sponsor girdileri, maç hasılatı ve Spor Toto Teşkilatı'ndan gelen paralar eklendiğinde, kulüplerinin kasasına bir sezonda yaklaşık 30 milyon dolar girecek