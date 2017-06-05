TFF 1. Lig play-off finalinde, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Eskişehirspor'a penaltı atışları sonunda 3-2 üstünlük kuran Göztepe, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig play-off finalinde, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Eskişehirspor'a penaltı atışları sonunda 3-2 üstünlük kuran Göztepe, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

11. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Erkan Zengin'in rakip ceza sahasına girmeden çektiği şutta, kaleci Günay Güvenç topu kurtardı.

12. dakikada Göztepe, gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir'in altıpas üzerinden şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Leo, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

42. dakikada Umut Nayir'in kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Boffin çeldi.

45+12. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Jahovic'in sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45+13. dakikada Gosso'nun pasında topla buluşan Jahovic, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Umut Nayir'e aktardı. Umut Nayir'in şutunda top direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.



İlk yarıda maç 3 kez durdu

Karşılaşmanın ilk yarısında maç, tribünlerden atılan meşaleler nedeniyle 3 kez durdu.

Maçın başlama vuruşunun hemen ardından sahaya çok sayıda meşale atılınca hakem Ali Palabıyık karşılaşmayı durdurdu. Stattaki yoğun dumanın dağılmasının ardından 9 dakika sonra karşılaşma yeniden başladı.

Tribünden atılan meşaleler nedeniyle karşılaşmaya 27. dakikada 5, 35. dakikada ise 3 dakika ara verildi.

Yaşanan duraklamalar nedeniyle maçın ilk yarısına 17 dakika ilave edildi.



İkinci yarı

52. dakikada ceza sahasına giren Erkan Zengin'in vuruşunda, top auta gitti.

54. dakikada Eskişehirspor öne geçti. Erkan Zengin'in Eskişehirspor yarı sahasından uzun pasında Göztepe savunmasının arkasına sarkan Ofoedu, ceza sahasına kadar ilerleyerek yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

66. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in şutunda, kaleci Boffin topa sahip oldu.

84. dakikada Erkan Zengin'in sağ kanattan şutunda Göztepe savunmasından dönen topu ceza sahası içinde önünde bulan Bruno'nun vuruşunda, top yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Göztepe'nin ceza sahası dışında sağ taraftan kazandığı serbest vuruşu, Sandro kullandı. Altıpas üzerinde yaşanan karambolde Boffin, topu kontrol etti.

90+5. dakikada Göztepe skorda eşitliği yakaladı. Sandro'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Jahovic, zor pozisyonda yatarak yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.

107. dakikada Sandro'nun kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde oluşan karambolde Boffin, meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

Maçın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Eskişehirspor'da Erkan Zengin, Bruno penaltı atışlarını gole çevirirken, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur İnceman, Semih Şentürk penaltı atışını değerlendiremedi. Göztepe'de ise Jahovic, Umut Nayir, Sinan Özkan golü kaydederken, Sandro ve Murat Akın penaltı atışından yararlanamadı.

Süper Lig'e yükselen Göztepeli futbolcular ve taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Eskişehirsporlu futbolcular ise büyük üzüntü yaşarken, bazı oyuncuların göz yaşlarını tutamadığı görüldü.



Mücadele ikinci yarıda da durdu

Karşılaşmanın ikinci yarısı başlamak üzereyken Eskişehirspor ve Göztepe taraftarları karşılıklı birbirlerine meşale attı. Bu sırada sahaya da çok sayıda meşale atılınca karşılaşma zamanında başlayamadı.

Eskişehirspor'un golünden sonra tribünlerden atılan meşaleler nedeniyle hakem Ali Palabıyık, oyunu dördüncü kez durdurdu. Mücadele, sahayı kaplayan dumanın dağılması üzerine 5 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.

Yaşanan duraklamalar nedeniyle maçın ikinci yarısına 11 dakika ilave edildi.

Göztepe'nin golünden sonra sahaya giren bir taraftar güvenlik görevlilerince dışarıya çıkarıldı.

Öte yandan, maçtan önce bazı taraftarların sandviç ekmeği arasına gizleyerek stada sokmaya çalıştığı meşale, maytap ve fişeklere emniyet güçlerinin el koyduğu öğrenildi. Stat önünde alınan tedbirlerde ayrıca, tribüne sokulması yasak olan çok sayıda yabancı maddenin ele geçirildiği bildirildi.



Taraftarlar için dev ekran kuruldu

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'la Süper Lig'e yükselme maçına çıkan Göztepe'nin İzmir'deki taraftarları için kentin ayrı noktalarında dev ekran kuruldu.

Süper Lig özlemini sonlandırmak isteyen İzmirli futbolseverler, Gündoğdu Meydanı ile Göztepe Spor Kulübü yakınında Deniz Atı Heykeli'nin bulunduğu alanda kurulan dev ekranlarda maçı izlemek için toplandı.

Maç saatinin yaklaşmasıyla ekranların başında yerlerini alan taraftarlar, takımlarının formalarını giydi. Sarı-kırmızılı bayrak ve atkıları sallayan taraftarlar, maç sırasında da büyük heyecan yaşadı.

Kulüp binası yakınında kurulan dev ekrana ilgi nedeniyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki trafikte yoğunluk yaşandı.



İzmir'in de Süper Lig hasreti sona erdi

En son 2010-2011'de Bucaspor'la Süper Lig'de temsil edilen İzmir'in de Süper Lig hasreti sona erdi.

Süper Lig geçmişinde Altay, Göztepe, İzmirspor, Karşıyaka ve Altınordu ile zaman zaman 5 takımla ligde temsil edilen İzmir, en son Bucaspor'la 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı.

Bucaspor'dan önce en son 2002-2003'te iki takımla Süper Lig'de temsil edilen İzmir, hem Altay'ın hem de Göztepe'nin aynı sezonda küme düşmesinin üzüntüsünü yaşamıştı. Bu ekiplerden Göztepe, amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu sonunda Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Eskişehirspor'a normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucunda 3-2 üstünlük kuran Göztepe, tekrar Süper Lig'e döndü.

İzmir'in takımlarından Altay 41, Göztepe 25, Karşıyaka 16, Altınordu ve İzmirspor 10'ar, Bucaspor da bir sezon Süper Lig'de mücadele etti.



Play-off'ta yine Göztepe güldü

İzmir'in takımlardan Altay 5, Bucaspor 4, Karşıyaka ise 2 kez katıldığı play-off'ta Süper Lig vizesi alamamıştı.

Eskişehirspor karşısında Süper Lig'e yükselen Göztepe ise 1998-1999'da Antalya'da oynanan play-off'ta finalde Çaykur Rizespor'u yenerek, Süper Lig vizesi almıştı.



Antalya'da yine güldü

Bu sezon Spor Toto 3. Lig'de yer alan İzmir ekibi Altay, play-off final maçında Antalya Stadı'nda karşılaştığı Kocaelispor'u penaltı atışları sonucunda mağlup edip, Spor Toto 2. Lig'e yükselmişti.

İzmir, Göztepe ile Antalya'da bir kez daha yükselme sevinci yaşadı.

TFF 1. Lig play-off yarı final maçında Boluspor'u saf dışı bırakan Göztepe, final maçında Eskişehirspor'u da yenerek, 14 sezon sonra Süper Lig'e döndü.



Yılmaz Vural bu sefer güldü

Geçen sezon Adana Demirspor'un başında iken play-off finalinde Alanyaspor'a penaltı atışları sonucunda kaybeden Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, sarı-kırmızılı ekiple Süper Lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig'de 4. kez mutlu sona ulaşan tecrübeli teknik adam, daha önce Eskişehirspor'u da Süper Lig'e taşımıştı.

Normal sezonda İzmir'de oynanan Eskişehirspor karşılaşmasında Semih Şentürk'ün penaltı atışını kurtaran Günay Güvenç, bugün 5. penaltı atışlarında Semih Şentürk'ün vuruşunda yine gole izin vermedi.

Günay, bu vuruşun dışında 1 penaltı daha kurtardı.



Murat Akın 8. kez Süper Lig'de

Bu sezon 27 futbolcunun mücadele ettiği Göztepe'de 6 oyuncu, daha önce TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Futbolculardan Murat Akın bu sezon 8. kez bu başarıyı yaşarken, Sinan Özkan 3, Canberk Dilaver, Gençer Cansev, Lokman Gör ve Tayfur Bingöl ise ikinci defa TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldi.

Geçen sezon Adanaspor'la Süper Lig vizesi alan Canberk Dilaver, Alanyaspor'la Süper Lig'e çıkan Sinan Özkan ve Tayfur Bingöl, üst üste 2. kez bu başarıyı yakaladı.

Murat Akın daha önce 2008-2009 sezonundan itibaren sırasıyla Kasımpaşa, Orduspor, bir kez daha Kasımpaşa, Konyaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kayserispor ve Kardemir Karabükspor formalarıyla Spor Toto Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Murat Akın, son olarak bu sezon Göztepe ile üst üste 8. kez aynı başarıyı yakaladı.



Göztepe, kupasını aldı

Eskişehirspor'a penaltılarda 3-2 üstünlük kurarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan Göztepe, kupasını aldı.

Antalya Stadı'nda maçın ardından düzenlenen törende, Göztepeli futbolcular şampiyonluk kupası ve madalyaları verildi.

Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından Göztepe, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

