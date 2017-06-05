Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda bin 374 sarı, 73 de kırmızı kart çıktı

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun "en centilmen" takımları Beşiktaş, Akhisar Belediyespor ve Kasımpaşa oldu.

AA muhabirinin verilerine göre, bu sezon görev yapan hakemler bin 374 sarı, 73 de kırmızı kart çıkardı.

Beşiktaş, Akhisar Belediyespor ve Kasımpaşa, 2 kırmızı kartla futbolcuları en az oyun dışında kalan takımlar olarak dikkati çekti.

Üst üste 2'nci, toplamda ise 15. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.

Siyah-beyazlı ekip, 10 kişi kaldığı Atiker Konyaspor ve Antalyaspor maçlarından beraberlikle ayrılarak, 4 puan kaybetti.

Beşiktaş, Akhisar Belediyespor ve Kasımpaşa'yı, 3'er kırmızı kartla Galatasaray, Atiker Konyaspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor izledi.



"Ligin hırçını" Çaykur Rizespor

Süper Lig'in "en hırçın" takımı ise son hafta küme düşen Çaykur Rizespor oldu.

Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'da 8 futbolcu, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Ligin son bölümünde kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'un stresi kartlara da yansıdı. Trabzonspor'u 34. haftada deplasmanda 2-1 yenerek ligde kalan yeşil-beyazlı takımda, sezon içinde 7 futbolcu kırmızı kart gördü. Antalyaspor ve Gaziantepspor da 6 kırmızı kartla "hırçın" bir görüntü sergiledi.

Süper Lig'de en fazla kırmızı kart 7. haftada çıktı. Gergin geçen haftada hakemler, 6 kez kırmızı kartına başvurdu. Hakemler, ligin 10, 27, 32 ve 34. haftalarında ise kırmızı kartına yönelmedi.



En çok sarı kart görenler

Sarı kart istatistiklerinde ise ilk sırada Trabzonspor yer aldı. Hakemler, 34 maçta sarı kartını 98 kez bordo-mavili futbolculara gösterdi.

Trabzonspor'un ardından Kayserispor 95, Aytemiz Alanyaspor 89, Adanaspor, Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor 87'şer sarı kartla sıralandı.

Sezonu Beşiktaş ve Galatasaray 63 sarı kartla kapatırken, en az sarı kart ise Atiker Konyaspor'a çıktı. Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor, ligde 59 sarı kart gördü.

En çok sarı kart ligin 10 ve 18. haftalarında görüldü. Söz konusu haftalarda düdük çalan hakemler, toplamda 55 kez sarı kartına başvurdu.

Sezonun son haftasında ise centilmenlik ön plana çıktı. Hakemler, kırmızı kartın çıkmadığı 34. haftada, sarı kartlarına 17 kez yöneldi.



Kart dosyası

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda takımların kart istatistikleri şöyle:

Takımlar Sarı kart Kırmızı kart Beşiktaş 63 2 Kasımpaşa 65 2 Akhisar Belediyespor 69 2 Atiker Konyaspor 59 3 Galatasaray 63 3 Gençlerbirliği 70 3 Osmanlıspor 78 3 Medipol Başakşehir 63 4 Adanaspor 87 4 Fenerbahçe 87 4 Kardemir Karabükspor 87 4 Aytemiz Alanyaspor 89 4 Kayserispor 95 4 Trabzonspor 98 4 Gaziantepspor 76 6 Antalyaspor 86 6 Bursaspor 75 7 Çaykur Rizespor 64 8