Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenen Beşiktaş, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek armasına 3. yıldızı taktı.

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Gaziantepspor'u 4-0 yenerek 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.



6. dakikada Beşiktaş, Babel ile öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Babel, ceza yayının sol tarafına kadar topu sürdükten sonra yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



15. dakikada siyah-beyazlılar gole bir kez daha yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cenk Tosun, son çizgiye inmeden pasını ön direğe hareketlenen Babel’e gönderdi. Ancak kademeye giren kaleci Erten Ersu, topa müdahale etti. Kalecinin elinden kaçırdığı topu önünde bulan Babel, pasını altıpas çizgisi gerisinde bulunan Cenk Tosun'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunu kaleci Erten yatarak karşıladı ve gole izin vermedi.

32. dakikada ceza yayı sol çaprazın biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Oğuzhan Özyakup ortasını uzak direğe doğru gönderdi ancak araya giren savunma oyuncuları kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

39. dakikada konuk ekip, Oğuzhan Özyakup ile farkı ikiye çıkardı. Oğuzhan Özyakup’un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Babel, bekletmeden meşin yuvarlağı yeniden aynı oyuncuya aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğuzhan, yerden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere attı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

57. dakikada Orkan Çınar'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Ghilas'ın röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

65. dakikada Beşiktaş Talisca ile golü buldu. Ceza sahası sağ tarafında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca'nın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Erten Ersu'nun müdahalesine rağmen sağ köşeden filelerle buluştu: 0-3.

72. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazında Oğuzhan Özyakup'un önünde kaldı. Oğuzhan'ın bekletmeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen üzerinden dışarı gitti.

75. dakikada Beşiktaş, Talisca ile skoru 4-0 yaptı. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Talisca, sol ayağının içiyle attığı şutta, meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 0-4.

79. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tolgay Arslan'ın ara pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba, ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ancak top sağ kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.

Beşiktaş, karşılaşmayı 4-0 kazandı ve üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.