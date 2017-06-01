TÜRKİYE Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanacak maçlar için hakem rotasyonuna gitti.

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Sezon boyunca Süper Lig'de hiç maç yönetmeyen ve fazla karşılaşmada görev almayan bazı hakemler, ligin son haftasındaki müsabakalara atandı. MHK, Süper Lig'in 34. hafta maçlarında bu sezon hiç Süper Lig maçı yönetmeyen Bahattin Şimşek ve Ali Şansalan'a görev verirken, sadece 4 karşılaşmada düdük çalan Suat Arslanboğa'yı da atadı. Son haftada, hakemlerin yanı sıra yardımcı hakem ve dördüncü hakemlerde de değişikliğe gidildi.



Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



-Yarın-



17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs) : (H) Bahattin Şimşek (Y) Baki Tuncay Akkın (Y) Oğuz Terzi (D) Caner Ak



17.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs) : (H) Ali Şansalan (Y) Samet Çiçek (Y) Mustafa Savranlar (D) Emre Malok



20.00 Antalyaspor-Gaziantepspor (Antalya) : (H) Suat Arslanboğa (Y) Serkan Gençerler (Y) Samet Çavuş (D) Hakan Ceylan



-3 Haziran Cumartesi-



14.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) : (H) Barış Şimşek (Y) Mustafa Emre Eyisoy (Y) Serdar Diyadin (D) Koray Gençerler



17.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom) : (H) Halis Özkahya (Y) Kemal Yılmaz (Y) Hakan Yemişken (D) Volkan Bayarslan



17.00 Adanaspor-Fenerbahçe (5 Ocak Fatih Terim) : (H) Yaşar Kemal Uğurlu (Y) Serkan Olguncan (Y) Serkan Çimen (D) Kutluhan Bilgiç



17.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi) : (H) Alper Ulusoy (Y) Ceyhun Sesigüzel (Y) Volkan Narinç (D) Abdulkadir Bitigen



17.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park) : (H) Fırat Aydınus (Y) Serkan Ok (Y) Aleks Taşçıoğlu (D) Serkan Tokat



17.00 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone) : (H) Arda Kardeşler (Y) Mehmet Cem Hanoğlu (Y) Cevdet Kömürcüoğlu (D) Bülent Birincioğlu

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