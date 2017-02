"Süper Lig'de oynamak istiyorum"

- Sivasspor'un genç orta saha oyuncusu Emre Kılınç, kırmızı-beyazlı ekiple gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeyi hedefliyor - Emre Kılınç: "Zaten buradaki ortam da Süper Lig ortamı, her şey bambaşka. Süper Lig'e çıkmanın en büyük adayıyız. Elimizden gelen her şeyi yapıp bu sene Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacağız"





SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - TFF 1. ekiplerinden Sivasspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı genç orta saha oyuncusu Emre Kılınç, kırmızı-beyazlı ekiple gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeyi hedeflediğini söyledi.

Sivasspor'un ara transfer döneminde Boluspor'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Emre Kılınç, başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Takıma katıldığı günden itibaren ligde ve kupada oynadığı karşılaşmalarda teknik direktör Mesut Bakkal'ın forma şansı tanıdığı oyuncular arasında yer alan Emre, kırmızı-beyazlı ekiple gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmek istiyor.

Emre Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, profesyonelliğe geçtiği Boluspor'dan sonra ilk kez başka bir takımın formasını giydiğini anımsattı.





- "Üst düzey bir takıma geldiğime inanıyorum"





TFF 1. Lig'deki birçok futbolcunun, Sivasspor'u Süper Lig takımı olarak gördüğünü aktaran Emre, "Ben de Süper Lig takımı olarak gördüğüm için Sivasspor'u tercih ettim. Geldiğim için çok mutluyum, her şeyden de memnunum. Her konuda üst düzey bir takıma geldiğime inanıyorum." dedi.

Sivasspor'a transferinde teknik direktör Mesut Bakkal'ın etkili olduğunu ifade eden Emre Kılınç, deneyimli çalıştırıcıyı çok başarılı bulduğunu kaydetti. Her maçtan önce Bakkal'ın kendileriyle sohbet ettiğini belirten Emre, teknik heyetin her zaman futbolcuların sorunlarıyla ilgilendiğini anlattı.

Takımdaki arkadaşlık ortamının da çok iyi olduğunu dile getiren genç futbolcu, "Sanki izinden dönmüşüm gibi karşılandım. Sanki herkes beni tanıyor, herkes her konuda yardımcı oluyor. Alışma süreci diye bir şey yaşamadım, direkt takıma alıştım. Hepsi çok samimi ve sıcak kanlı insanlar. " diye konuştu.





- "Buradaki ortam, Süper Lig ortamı"





Sivasspor'u herkesin Süper Lig takımı olarak gördüğünü vurgulayan Emre, şunları kaydetti:

"Bolu'da da kime sorarsanız sorun, herkes Sivasspor'u Süper Lig takımı olarak görüyor. Zaten buradaki ortam da Süper Lig ortamı, her şey bambaşka. Süper Lig'e çıkmanın en büyük adaylarından biriyiz. Hatta en büyük adayıyız. Elimizden gelen her şeyi yapıp bu sene Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacağız. Kadroya girmek için özel bir performans gösteriyorum. Burası üst düzey bir takım, bu ligin üstünde bir takımdayım. Üst düzey antrenman ve maç performansı göstermemiz gerekiyor. Formayı bir kere kaptık, kaptırmamak için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kariyerimdeki en büyük hedefim, Sivasspor ile Süper Lig'de mücadele etmek. Neden burada Süper Lig şampiyonluğu yaşamayalım."

Her futbolcu gibi milli takım forması giymeyi hayal ettiğini dile getiren Emre Kılınç, ligde hafta sonu oynayacakları Samsunspor karşılaşmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu ve bu maçtan galip ayrılmak istediklerini aktardı.

Emre Kılınç, taraftarın kendilerine güvenmelerini isteyerek, "Hedefimiz Süper Lig ve taraftarımız bizden emin olsun. Kaybettiğimiz maçlar, bizi hedefimizden döndüremez. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin." ifadelerini kullandı.