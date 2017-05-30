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Sutopunda rakipler belli oldu

Türkiye 17 Yaş Altı Erkek ve Kız Takımları'nın Avrupa şampiyonası finallerindeki rakipleri belirlendi

Sutopunda rakipler belli oldu

Türkiye 17 Yaş Altı Erkek ve Kız Sutopu Milli Takımları'nın Avrupa şampiyonasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları'nı grubunda ikinci olarak tamamlayan ve Avrupa şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan 17 yaş altı erkek milli takımı, finallerde D Grubu'nda Yunanistan, Rusya ve Slovakya ile eşleşti.

Avrupa şampiyonasına direkt katılma hakkına sahip 17 yaş altı kız milli takımı ise final müsabakalarında B Grubu'nda İspanya, İsrail ve Slovakya ile B Grubu'nda yer aldı.

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10-17 Eylül tarihlerinde Malta'da, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası ise 19-27 Ağustos tarihlerinde Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sutopu #rakipler #Avrupa Şampiyonası #17 Yaş Altı Erkek ve Bayan Sutopu Milli Takımları
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