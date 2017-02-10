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Tahkim Kurulu itirazı reddetti

Beşiktaş Kulübü, bu akşam ligde oynanacak Kardemir Karabükspor maçı öncesi Şenol Güneş'in 1 maçlık cezası hakkında itirazı Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

Tahkim Kurulu itirazı reddetti

Beşiktaş Kulübü, bu akşam ligde oynanacak Kardemir Karabükspor maçı öncesi Şenol Güneş'in 1 maçlık cezası hakkında itirazda bulundu.

Tahkim Kurulu yapılan bu itiraz reddetti ve Güneş 1 maçlık cezasını onadı. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #beşiktaş #kardemir karabükspor #şenol güneş
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