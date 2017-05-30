Uluslararası Halter Federasyonu başkanlığına yeniden Tamas Ajan getirildi

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) başkanlığına yeniden Macar Tamas Ajan seçildi.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, IWF başkanlık seçimi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşti.



IWF başkanlığını 17 yıldır yürüten Tamas Ajan, 86 oyla 4 yıl daha bu göreve getirildi. Genel kurulda diğer aday Avrupa Halter Federasyonu Başkanı İtalyan Antonio Urso ise 61 oyda kaldı.



Seçimin ardından desteklerinden dolayı delegelere teşekkür eden Ajan, "Birlikte olup halterin geleceği için çok çalışmalıyız." ifadesini kullandı.



Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da Tamas Ajan'a 4 yıllık yeni görevinde başarılar diledi.

