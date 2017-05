2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak 56 yıl sonra bunu başaran ilk Türk binici olan Ömer Karaevli, Milletler Kupası'na 10 gün kala yarışmaya gitmeyeceğini bildirince tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

Binicilikte, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcu Ömer Karaevli, Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.



2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak 56 yıl sonra bunu başaran ilk Türk binici olan Karaevli, Norveç'in Drammen kentindeki Milletler Kupası'na 10 gün kala yarışmaya gitmeyeceğini bildirince tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildi.



Federasyon başkanı Bülent Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) tarafından yılda yaklaşık 10 takım müsabakası düzenlendiğini belirterek, "Bu sezon ilk olarak Norveç'teki Milletler Kupası'na başvurduk. Kontenjan dolu olduğu için yarışmaya rica minnet wild card (özel davet) alarak gittik. Ömer, bunu bildiği halde takım arkadaşlarını yalnız bıraktı." dedi.



Milletler Kupası'nın, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra ilk takım müsabakası olduğunu kaydeden Bora, "Bu açıdan önemli bir organizasyondu. İlk önce 'Kontenjan dolu.' dediler, katılımı 12 ülke ile sınırlıyorlar. Biz FEI ile görüşüp wild card aldık.



Takımda Ömer'in yanı sıra Hasan Şentürk, Efe Siyahi ve Derin Demirsoy vardı. Herkes hazırlıklarını yaptı. Takım zaten Hollanda'daydı. Feribotla Danimarka'dan Norveç'e geçildi. Müsabakaya tam 10 gün kala Ömer parasızlığını gerekçe göstererek gitmeyeceğini bildirdi." diye konuştu.



"Niyeti olsa katılmanın yolu çoktu"



Binicilikte sporcuların müsabakalara kendilerinin gittiklerini ve daha sonra federasyonun, masraflar üzerinden sporculara ödeme yaptığını dile getiren Bülent Bora, şöyle devam etti:



"Dert bu değil. Niyeti olsa katılmanın yolu çoktu. Uçak biletini biz buradan da alırdık. Atını zaten diğer biniciler götürecekti. Kendisiyle görüşmelerimiz sonucunda tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk ettik. Şu an hiçbir müsabakaya katılamıyor. Takım Norveç'te 3 kişi yarışmak zorunda kaldı ve buna rağmen dörder sporculu Danimarka ve Finlandiya'yı geçerek 10. oldular. Binicilikte en üst seviyedeki ülkeler vardı. Bireysel Grand Prix'de Derin Demirsoy birinci oldu ve bu da çok önemli bir başarıydı, çünkü Avrupa'da Grand Prix kazanmak çok zor. Son 10 senede belki bu ikinci birinciliğimizdir."



Milletler Kupası'nın, olimpiyatlardan sonraki ilk milli takım yarışması olması nedeniyle önemli olduğunu vurgulayan Bora, şunları kaydetti:



"Olimpiyata takım olarak gitmek istiyorsanız, bu takım yarışmalarında puan toplamanız gerekiyor. Avrupa'da 1. ve 2. gruplar var. Orada dereceye girmeniz lazım. Henüz olimpiyat için elemeler başlamadı ama hazırlık aşamasındayız ve Norveç, yeni olimpiyat projemizin ilk denemesiydi. Önemli bir yarıştı ve zorlayarak gittik oraya. Ömer bir protesto yapacaksa, yarıştan sonra da yapabilirdi. Ömer, Rio öncesi de benzer bir kriz yaşatmıştı. Oradaki çok önemli bir başarı olduğu için görmezden geldik ancak toleransın da bir sınırı var."



"Sporcu çok ancak atımız yok"



Olimpiyatlara katılma yolunda sporcu sıkıntısı çekmediklerini belirten federasyon başkanı Bora, "Sporcumuz çok ancak atımız yok. Sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanlığımız bir bütçe ayırdı ama onu da çok dikkatli kullanmak istiyoruz. Bu sene sonunda ve gelecek yıl da at bulamazsak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na takım olarak gitme hedefimizi geri çekeceğiz. Bireysel olarak Derin'i destekleyip olimpiyata göndermeye çalışacağız." şeklinde konuştu.



Ömer Karaevli'nin disiplin talimatı gereği 3 ay ile 1 yıl arasında men cezası alabileceğini dile getiren Bora, şu ifadeleri kullandı:



"Disiplin kurulumuz savunmasını istedi. Sonuca göre tahkim kuruluna gitme hakkı var. FEI tarafından düzenlenen hiçbir müsabakaya gidemiyor. Milletler Kupası'ndan sonra düzenlenecek iki müsabakaya daha kayıt yaptırmıştı. Orada bireysel yarışacaktı. Parası olmayan, oralara gidebilir mi? Tedbir konunca onları da iptal ettirdik. Ömer yetenekli bir sporcu ama bu tür sıkıntılar yaşıyoruz. Bugüne kadar o kadar iyi niyetli ve yaklaştık ki... Ne sporcu ne yönetici ne de başkası, hiç kimse milli takımın, formanın, ülkenin üzerinde değil. O zaman her sporcu kafasına göre hareket eder." ifadelerini kullandı.



Milli binici Ömer Karaevli ise, "Şu an disiplin kurulunda olmam nedeniyle açıklama yapamıyorum ancak bir hafta sonra her şeyi anlatacağım. Karar çıktıktan sonra konuşabilirim, aksi takdirde şimdi konuşursam haklıyken haksız duruma düşebilirim. Savunmamı verdim, kararı bekliyorum." dedi.