Tekerlekli sandalye basketbol: Avrupa Ligi-1 Kupası

Beşiktaş RMK Marine, gruptaki son maçında İsrail'in Ilan Ramat Gan takımını 77-42 yenerek grupta ikinci sırayı aldı ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılım hakkı elde etti

Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Ligi-1 Kupası A Grubu dördüncü ve son maçında İsrail temsilcisi Ilan Ramat Gan'ı 77-42 yendi.



Siyah-beyazlı ekip, bu skorla A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılım hakkı kazandı.



Almanya'nın Elxleben kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk maçında ev sahibi ekip Thuringia Bulls'a 69-65 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ikinci karşılaşmasında İtalya temsilcisi Handicap Sport Varese'yi 64-30 yenerken, Fransız rakibine de üstünlük kurarak grubundaki üçüncü galibiyetini aldı.



Beşiktaş RMK Marine, gruptaki son maçında Ilan Ramat Gran ekibini 77-42 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım, grup lideri Thuringia Bulls'un ardından ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş RMK Marine, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası organizasyonuna çeyrek final turundan katılma hakkı elde etti.



Çeyrek final müsabakaları 9-12 Mart tarihlerinde oynanacak.