"Trump, Suriye'de aynı politikayı izleyecek"
"AKP seçmenini ikna edip milleti birleştireceğiz"
Terör örgütü PKK'ya geçit vermeyen kahramanlar
Terör örgütü PKK'ya geçit vermeyen kahramanlar
Yeni evleri 2 yılda oturulamaz hale geldi
Yeni evleri 2 yılda oturulamaz hale geldi

Tekerlekli sandalye basketbol: Avrupa Ligi-1 Kupası

Beşiktaş RMK Marine, gruptaki son maçında İsrail'in Ilan Ramat Gan takımını 77-42 yenerek grupta ikinci sırayı aldı ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılım hakkı elde etti

Tekerlekli sandalye basketbol: Avrupa Ligi-1 Kupası

 Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Ligi-1 Kupası A Grubu dördüncü ve son maçında İsrail temsilcisi Ilan Ramat Gan'ı 77-42 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu skorla A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılım hakkı kazandı.

Almanya'nın Elxleben kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk maçında ev sahibi ekip Thuringia Bulls'a 69-65 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ikinci karşılaşmasında İtalya temsilcisi Handicap Sport Varese'yi 64-30 yenerken, Fransız rakibine de üstünlük kurarak grubundaki üçüncü galibiyetini aldı.

Beşiktaş RMK Marine, gruptaki son maçında Ilan Ramat Gran ekibini 77-42 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım, grup lideri Thuringia Bulls'un ardından ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş RMK Marine, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası organizasyonuna çeyrek final turundan katılma hakkı elde etti.

Çeyrek final müsabakaları 9-12 Mart tarihlerinde oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tekerlekli sandalye basketbol #Ilan Ramat Gan #Beşiktaş RMK Marine #basketbol #Avrupa Ligi-1 Kupası
banner863
Önceki Haber
Artan fiyatlar sonrası vatandaş alışverişe çıkamadı
Sonraki Haber
Bakan Kılıç'tan şehit Halisdemir'in kabrine ziyaret
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.