Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonası hazırlıklarına yarın başlayacak

Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonası hazırlıkları için yarın Kocaeli'de kampa girecek.

Güney Kore'nin Muju kentinde 24-30 Haziran'da düzenlenecek şampiyonaya hazırlanacak milli takım, Kartepe'deki Green Park Otel'de kamp gerçekleştirecek. 18 Haziran Salı gününe kadar antrenman yapacak sporcular daha sonra Güney Kore'ye gidecek.

Milli takım kampına davet edilen sporcular şöyle:

- Erkekler:

54 kilo: Deniz Dağdelen

58 kilo: Mertcan Dolmacı

63 kilo: Hakan Reçber

68 kilo: Ferhat Can Kavurat

74 kilo: Servet Tazegül

80 kilo: Yunus Sarı

87 kilo: Hasan Can Lazoğlu

+87 kilo: Serdar Yüksel



Kadınlar:

46 kilo: Rukiye Yıldırım

49 kilo: İpek Çidem

53 kilo: Zeliha Ağrıs

57 kilo: Hatice Kübra İlgün

62 kilo: İrem Yaman

67 kilo: Nur Tatar Askari

73 kilo: Sude Bulut

+73 kilo: Nafia Kuş