Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonası hazırlıkları için yarın Kocaeli'de kampa girecek.
Güney Kore'nin Muju kentinde 24-30 Haziran'da düzenlenecek şampiyonaya hazırlanacak milli takım, Kartepe'deki Green Park Otel'de kamp gerçekleştirecek. 18 Haziran Salı gününe kadar antrenman yapacak sporcular daha sonra Güney Kore'ye gidecek.
Milli takım kampına davet edilen sporcular şöyle:
- Erkekler:
54 kilo: Deniz Dağdelen
58 kilo: Mertcan Dolmacı
63 kilo: Hakan Reçber
68 kilo: Ferhat Can Kavurat
74 kilo: Servet Tazegül
80 kilo: Yunus Sarı
87 kilo: Hasan Can Lazoğlu
+87 kilo: Serdar Yüksel
Kadınlar:
46 kilo: Rukiye Yıldırım
49 kilo: İpek Çidem
53 kilo: Zeliha Ağrıs
57 kilo: Hatice Kübra İlgün
62 kilo: İrem Yaman
67 kilo: Nur Tatar Askari
73 kilo: Sude Bulut
+73 kilo: Nafia Kuş
Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonası hazırlıklarına yarın başlayacak
Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonası hazırlıkları için yarın Kocaeli'de kampa girecek.