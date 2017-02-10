Tekvandoya Türkiye damgası

- Türk sporcular iki şampiyonada 151 madalya kazandı - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin: "Türk tekvandosunun gücünü gösteriyoruz"





İSTANBUL (AA) - Kulüpler ve minikler kategorilerinde düzenlenen Avrupa şampiyonalarında mücadele eden Türk sporcular, iki turnuvada toplam 151 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 5. Avrupa Kulüpler ve 3. Avrupa Minikler Tekvando Şampiyonası'nda Türk tekvandocular, 33 altın, 34 gümüş ve 84 bronz madalya elde etti.

Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na 28 ülkeden 110 kulüp ve 801 sporcu katılırken büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada Türk sporcular 26'sı altın, 25'i gümüş ve 67'si bronz olmak üzere 118 madalyaya ulaştı.

Üçüncüsü düzenlenen Avrupa Minikler Tekvando Şampiyonası'na ise 11 ülkeden 171 sporcu katıldı. Şampiyonada Türk sporcular, 7'si altın, 9'u gümüş, 17'si bronz, toplam 33 madalyanın sahibi oldu.





- Şahin: "Sporcularımızı ve kulüplerini kutluyorum"





Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metih Şahin, Türk tekvandocuların Antalya'daki şampiyonalarda önemli bir sınav verdiğini kaydetti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk sporunun madalya deposu olan federasyonumuz 2017 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Sporcularımız elde ettikleri sonuçlarla gelecek adına yapılan planlamalarımız için ümitlerimizi artırdı. Türk tekvandosunun gücünü gösteriyoruz. Başarılı olan sporcularımızı ve kulüplerini kutluyorum. Türk tekvandosu, ülkesinin vizyonu ve misyonu çerçevesinde en iyi sonuçları almaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.