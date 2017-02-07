Tenis: Garanti Koza Sofya Açık

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Garanti Koza Sofya Açık Tenis Turnuvası'nda Türk tenisçi Cem İlkel teklerde ilk maçına yarın çıkacak.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan yaklaşık 12 bin kişi kapasiteli Armeec Arena'da gerçekleştirilen turrnuvaya "wild card" ile katılan Cem İlkel, ilk tur maçında 9 numaralı seribaşı Sırp Victor Troicki ile karşılaşacak. Cem İlkel ile geçen senenin finalisti Victor Troicki'nin mücadelesi TSİ 13.00'de başlayacak.



Turnuvaya özel davetle katılan 21 yaşındaki tenisçinin, kura sonucu ilk turda eşleştiği 6 numaralı seribaşı Alman Philipp Kohlschreiber'in yaşadığı sakatlık yüzünden turnuvadan çekilmişti.



ATP Dünya Turu takviminde yer alan ve 12 Şubat'ta sona erecek Garanti Koza Sofya Açık Tenis Turnuvası'nda, bu akşam oynanan çiftler karşılaşmasında ise Cem İlkel-Tuna Altuna ikilisi, Moldovalı Radu Albot-İsrailli Dudi Sela çiftine 2-1 yenilerek elendi.









