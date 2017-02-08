Tenisin genç yıldızları Sofya'dan mesaj verdi

Garanti-Koza'nın sponsorluğunda düzenlenen ATP Sofya Open Turnuvası'nda çiftlerde mücadele eden Tenisin genç yıldızları Cem İlkel ve Tuna Altuna, gelecekteki hedeflerini Doğan Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

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Bulgaristan'daki turnuvada oynayan ikili bugüne kadar gösterdikleri performansla gelecekte iyi işler yapabileceklerinin bilincinde olduklarını söylediler. Davis Kupası'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni 2-0 geriden gelerek yenen Milli Takımda oynayan Cem İlkel, "Elbette hayalim bu gibi arenalarda oynayarak hedef büyültmek. Bunun için çalışıyorum" dedi.



İlkel şöyle konuştu:



"Her maç üzerine koymam lazım. Davis Kupası'nda önümüz açık. Önce İsveç ile sonra Gürcistan ve Litvanya ile karşılaşacağız. Hedef iyi puanlar alıp yükselmek. Bunun için daima iyi maçlar çıkarmamız lazım. Çiftlerde Tuna ile çocukluğumuzdan beri oynuyoruz. Birlikte devam edebiliriz.



Tek erkeklerde halen dünya sıralamasında 289'uncu sıradayım. Amacım 200'lere gelip Wimbledon elemeleri hayalini yaşamak."



Tuna Altuna ise, "Cem'in en büyük avantajı hem tekleri, hem de çiftleri oynuyor. Bu da son derece mükemmel avantaj" şeklinde konuştu.



Altuna, "Sıralamada yukarı çıkmam lazım. Önümüzde alınacak çok puan var. Başarmak için çok çalışmak birinci parolam" ifadelerini kullandı.

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