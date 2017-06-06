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Terim: Çok üzüldüm

Türkiye Futbol Direktörü Terim: "Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim"

Terim: Çok üzüldüm

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırıda bulunması ve ardından milli takım kariyerini sonlandırmasıyla ilgili üzüldüğünü söyledi.

Terim, ay-yıldızlıların Slovenya kampında gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet toplantısı yaptı.

Fatih Terim, yaşanan olayın üzücü olduğunu belirterek, "Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim. Olayı ilk anda duymadım. Sonrasında da bana süzgeçten geçirilerek anlatıldı. Sabah detayları öğrenince bir toplantı yaptık ve böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim #futbol #fatih terim #a milli futbol takımı
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