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Terim: Şenol Güneş'in isminin verilmesinden...

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor'un yeni stadyumuna Şenol Güneş isminin verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Terim: Şenol Güneş'in isminin verilmesinden...
Trabzonspor'un yeni stadyumunun açılış törenine katılmak için Trabzon'a gelen Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim, stadyuma girişte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim, böyle stadyumların kıymetini bilmeleri gerektiğini belirterek, "Bu stadyumların kıymetini bilmeliyiz. Şimdiden Trabzonspor'un inşallah büyük başarıları elde edeceği bir stadyum olur" dedi. 
Bir basın mensubunun, hem Adana'da hem de Başakşehir'de adınızın verildiği stadyumlar var. Buraya Şenol Güneş'in adı verildiği ile ilgili soruya ise Terim, "Çok mutlu olurum tabi ki" yanıtını verdi.

Açılıştan notlar 
Bordo-mavili taraftarların büyük bir ilgi gösterdiği açılışta zaman zaman emniyet güçleriyle vatandaşlar arasında gerginlik yaşındı. Akyazı istikametine doğru yoğun bir trafik yaşanırken, vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park etmek durumunda kaldı. 
Efsane oyuncuların sahne aldığı maçın başlama vuruşunu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Maç öncesi penaltı atışı kullanan Erdoğan meşin yuvarlağı ağlarla buluştururken, taraftarları selamlamasının ardından stadyumdan ayrıldı. Erdoğan'ın stadyumdan ayrılmasından sonra tribünler de boşalmaya başladı. 

Kaynak: İHA
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