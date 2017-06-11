Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Milli Takım'daki Arda Turan kriziyle ilgili konuştu. Uçakta yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.
Arda hafta içinde verdiği röportajda, EURO 2016’daki prim krizinin Fatih Terim'in danışmanı Bülent Bayraktar ve Medya Departman Sorumlusu Hande Sümertaş tarafından basına sızdırıldığını dile getirmişti. Futbolcu bu iki ismin gönderilmesi şartıyla takıma dönmeyi kabul ettiğini fakat verilen sözün tutulmadığını belirtmişti. Terim bu pazarlığı da değerlendirdi.
Fatih Terim, daha ayrıntılı açıklamayı ise Kosova maçı sonrası yapacağını ifade etti.
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Kosova ile karşılaşacak. İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda yapılacak maç 21.45'te başlayacak.
ulusalkanal.com.tr
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı. Terim "Uçakta kabul edilemez bir olay yaşandı" dedi. "Gönderme kararı benim. Milli Takım'ı bırakma kararı onun" ifadelerini kullandı. Fatih Terim ayrıca milli formayı pazarlık konusu yaptırmayacağını da söyledi.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Milli Takım'daki Arda Turan kriziyle ilgili konuştu. Uçakta yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.