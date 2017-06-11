Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı. Terim "Uçakta kabul edilemez bir olay yaşandı" dedi. "Gönderme kararı benim. Milli Takım'ı bırakma kararı onun" ifadelerini kullandı. Fatih Terim ayrıca milli formayı pazarlık konusu yaptırmayacağını da söyledi.

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