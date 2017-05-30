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TFF 1. Lig'de finalin adı belli oldu

Play-off yarı final müsabakalarında rakiplerini saf dışı bırakan Eskişehirspor ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için final maçında mücadele edecek

TFF 1. Lig'de finalin adı belli oldu

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde rakiplerini saf dışı bırakan Eskişehirspor ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için final maçında mücadele edecek.
Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'de bu iki ekibi takip eden Eskişehirspor, Boluspor, Göztepe ve Giresunspor play-off yarı finalinde karşılaştı.
Play-off yarı final eşleşmesinde ilk maçta deplasmanda Giresunspor'la 3-3 berabere kalan Eskişehirspor, Eskişehir'deki müsabakada rakibini 1-0 yenerek, adını play-off finaline yazdırdı.
Bu sezon 3. kez play-off oynayan Eskişehir temsilcisi 1994-1995'te Aydınspor'u, 2007-2008'de ise Boluspor'u yenerek adını Süper Lig'e yazdırmıştı. Bu sezon Göztepe'de görev yapan Yılmaz Vural, 1994-1995'te Eskişehirspor'u Süper Lig'e taşıyan isim olmuştu.

İkinci finalist Göztepe

Diğer play-off yarı final eşleşmesinin ilk maçında İzmir'de Boluspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, Bolu'daki müsabakada da rakibini aynı skorla 2-0'la geçerek Eskişehirspor'un rakibi oldu.
2002-2003'te Süper Lig'den düştükten sonra amatör kümeye kadar gerileyen Göztepe, daha önce bir kez mücadele ettiği play-off'ta 1998-1999 sezonunda Antalya'daki karşılaşmada Çaykur Rizespor'u yenerek, adını Süper Lig'e yazdırmıştı.
Eskişehirspor ile Göztepe arasındaki play-off final müsabakası 4 Haziran Pazar günü oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #göztepe #futbol #eskişehirspor
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