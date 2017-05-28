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TFF, "Arena"ları "Stadyum" olarak değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), içinde "Arena" ifadesi yer alan statların adlarını "Stadyum" olarak değiştirdi.

TFF, "Arena"ları "Stadyum" olarak değiştirdi

TFF'nin resmi internet sitesinde bulunan program bölümünde,  Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Arena'nın adı Vodafone  Stadyumu olarak yer aldı.
 
Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Arena'nın ismi  Türk Telekom Stadyumu, Aytemiz Alanyaspor'un rakiplerini ağırladığı Bahçeşehir Okulları Arena'nın adı ise Bahçeşehir Okulları Stadyumu olarak yazıldı.
 
TFF 1. Lig'e veda eden Şanlıurfaspor'un iç saha maçlarını yaptığı GAP  Arena'nın ismi ise GAP Stadyumu olarak değiştirildi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arenalara karşıyım"
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince  dün düzenlenen, "İmam Hatip Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, stadyumlarda  "Arena" ifadesine karşı olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:
 
"Arena değil, burası stadyum. Arenalara karşıyım. Arenalarda neler  yaptıklarını geçmişte biliyorsunuz değil mi? İnsanları kimlere parçalatırlardı  malum. Biz arenalara karşıyız ve Bakana da talimatı verdim, arena isimlerini  stadyumlardan kaldıracağız. Ne demek arena? Bizim dilimizde böyle bir şey yok.  Açın arena kavramına, manası, anlamı nedir ona bakın. Öyleyse böyle bir şey  olamaz."

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #TFF #arena #erdoğan #stadyum
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