Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde Olağan Genel Kurul Çağrısı'nı yaparken 9 Haziran tarihinde yapılacak Genel Kurul öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Delege olan Hakan Şükür'ün üyeliği iptal edilirken Şükür'ün yerine Ogün Temizkanoğlu dahil edildi. Böylelikle Hakan Şükür'ün oy kullanma hakkı Ogün Temizkanoğlu'na verildi.

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