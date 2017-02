TFF PFDK kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 9 Şubat Perşembe tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Karara göre, Beşiktaşlı Dusko Tosic'e 4 maç, Beşiktaş'a 1 maç kendi evinde seyircisiz oynama, Şenol Güneş'e 1 maç, Metin Albayrak'a 4.5 ay ve Van Persie'ye 3 maç ceza verildi. Ayrıca, Kasımpaşa, Adanaspor maçında 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

KASIMPAŞA, HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI



TFF PDFK kararlarına göre; Kasımpaşa, Adanaspor maçında 3-0 hükmen mağlup sayıldı.



İşte o açıklama:



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 09.02.2017 tarih ve 51 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 30.01.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, (oybirliği)



Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş.'nin, resmi müsabakalarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 04.02.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. yöneticisi LEVENT NAZİFOĞLU hakkında, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oybirliği)



3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 05.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSKO TOSIC'in rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSKO TOSIC'in, ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSKO TOSIC'in, ihraç edilmesine rağmen oyun alanının çevresinde yer almasından dolayı takdiren 45.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSKO TOSIC'in, toplam 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 71.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi METİN ALBAYRAK'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle takdiren 4 AY 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 05.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ROBİN VAN PERSIE'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



5- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 04.02.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



6- TUZLASPOR Kulübünün, 04.02.2017 tarihinde oynanan TUZLASPOR -SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



7- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 04.02.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - BUCASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada ambulansta sağlık görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



8- BUCASPOR Kulübünün, 04.02.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - BUCASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



9- ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübünün, 05.02.2016 tarihinde oynanan ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR - PENDİKSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü görevlisi KADİR TÜKENMEZ'in, rakip takım antrenörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



10- PENDİKSPOR Kulübünün, 05.02.2016 tarihinde oynanan ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR - PENDİKSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



11- EYÜPSPOR Kulübünün, 05.02.2017 tarihinde oynanan ETİMESGUT BLD. SPOR - EYÜPSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



12- NİĞDE BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu İLYAS AKAN'ın, 05.02.2017 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYE SPOR - NİĞDE BELEDİYESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada NİĞDE BELEDİYESPOR Kulübü masörü EMİRHAN EREN'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



13- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, 05.02.2016 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966 - AYDINSPOR 1923 Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



14- AYDINSPOR 1923 Kulübü sporcusu ULAŞ GÜLER'in, 05.02.2016 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966 - AYDINSPOR 1923 Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



15- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 05.02.2016 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - İNEGÖLSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



16- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü sporcusu YUNUS ÖZTÜRK'ün, 05.02.2017 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR - KARŞIYAKA Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



17- SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR Kulübünün, 05.02.2017 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR - BEYLERBEYİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü ÜMİT DOHMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



18- BEYLERBEYİSPOR Kulübü yöneticisi ONUR PARLAK'ın, 05.02.2017 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR - BEYLERBEYİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 7.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



19- DÜZCESPOR Kulübünün, 05.02.2017 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - KIRIKHANSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, stadyuma ve tribünlere kapasite üstü seyirci alınmasından dolayı takdiren 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



20- KIRIKHANSPOR Kulübü sporcusu MUHSİN POLAT'ın, 05.02.2017 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - KIRIKHANSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



21- ERBAASPOR Kulübünün, 05.02.2016 tarihinde oynanan ERBAASPOR - KEMERSPOR 2003 Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



22- KEMERSPOR 2003 Kulübü teknik sorumlusu TUĞRUL METİN'in, 05.02.2016 tarihinde oynanan ERBAASPOR - KEMERSPOR 2003 Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada KEMERSPOR 2003 Kulübü antrenörü AZMİ İNANICI'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



23- DERSİMSPOR Kulübünün, 05.02.2016 tarihinde oynanan DERSİMSPOR - TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada DERSİMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



24- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 05.02.2016 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



25- ORDUSPOR Kulübünün, 05.02.2016 tarihinde oynanan ORDUSPOR - MALTEPESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



26- BAYRAMPAŞA Kulübü antrenörü MEHMET KALEMCİ'nin, 05.02.2017 tarihinde oynanan ELAZİZ BELEDİYESPOR - BAYRAMPAŞA Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



27- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu KADİR SALİH'in, 05.02.2017 tarihinde oynanan PAYASSPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



28- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 05.02.2016 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - 12 BİNGÖL SPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU kaleci antrenörü FEVZİ TUNCAY'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



29- 12 BİNGÖL SPOR Kulübünün, 05.02.2016 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - 12 BİNGÖL SPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada 12 BİNGÖL SPOR Kulübü antrenörü YÜKSEL BAZENCİR'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



30- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 05.02.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - AFJET AFYONSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. yöneticisi ORHAN ŞEŞEN'in, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu COŞKUN YILMAZ'ın, rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına, (oybirliği)



Karar verilmiştir.



