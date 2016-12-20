TFF: Tüm Rus halkına başsağlığı dileriz

Türkiye Futbol Federasyonu; Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı, Rus halkına başsağlığı diledi.

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Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'da gerçekleştirilen kalleş terör saldırısında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizde korku iklimi yaratmayı, huzurunu kaçırmayı hedefleyen bu hain saldırılara karşı Milletimizin birlik ve beraberliğini koruyup, teröre karşı dik duruşunu sürdüreceğine ve Türk-Rus ilişkilerinin bu tür hain oyunlarla bozulmasına fırsat verilmeyeceğine olan inancımızı koruyoruz. Hain saldırıları bir kez daha nefretle kınarken, Rus Büyükelçi Andrey Karlov için derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir, ailesi ve Rusya Federasyonu nezdinde tüm Rus halkına başsağlığı dileriz" denildi.



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