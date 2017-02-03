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TFF, UEFA Avrupa Ligi finali için resmi başvuru yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu 2019 yılında Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa finaline ev sahipligi yapmak için UEFA'ya başvuruda bulundu.

TFF, UEFA Avrupa Ligi finali için resmi başvuru yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalinin Vodafone Arena’da oynanması için UEFA’ya başvuru yaptı. Beşiktaş yönetimi ile yapılan görüşmeler sonrasında gerekli evrakları hazırlayan TFF, finalin İstanbul’a gelmesi için ilk adımı atıp başvuruda bulundu.

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligifinali ile 2009’da Fenerbahçe'nin evi olan Ülker Stadı’nda oynanan Shaktar Donetsk-Werder Bremen Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.

Etiketler; #Türkiye Futbol Federasyonu #UEFA Süper Kupa #TFF #uefa avrupa ligi
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