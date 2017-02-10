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TFF'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası istifa

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu’nun çağrısı üzerine TFF’den ilk istifa geldi.

TFF'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası istifa

TFF dış ilişkiler icra kurulu üyesi Tuna Akın, gönderdiği istifa mektubu ile son dönemdeki futboldaki adaletsizliklere vurgu yaparak TFF’deki görevlerini bıraktı.

Akın istifa mektubunu bugün TFF’ye gönderirken böylece Uslu’nun çağrısı üzerine istifa eden ilk isim olmuş oldu.

DETAYLAR BİRAZDAN...

Etiketler; #beşiktaş #fenerbahçe #TFF #mahmut uslu #Tuna Akın
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