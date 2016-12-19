THY Euroleague’de 13. hafta heyecanı yarın ve 21 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Geçtiğimiz hafta Abdi İpekçi Spor Salonu’nda EA7 Olimpia Milano’yu 83-80 mağlup eden Galatasaray Odeabank deplasmanda Unics Kazan ile karşılaşacak. Brose Basket Bamberg’e 91-83 mağlup olan Anadolu Efes, evinde Zalgiris Kaunas’ı ağırlayacakken, Fenerbahçe’nin rakibi ise Darüşşafaka Doğuş olacak.
THY Euroleague’in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
18.00 Unics Kazan - Galatasaray Odeabank
20.30 Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas
21.00 Olympiakos - Kızılyıldız
21.45 Real Madrid - Brose Basket Bamberg
21 Aralık Çarşamba
20.45 Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş
21.00 EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos Superfoods
21.05 Maccabi FOX - CSKA Moskova
21.30 Baskonia - Barcelona Lassa
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